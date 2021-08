UK, oltre 1 milione di posti di lavoro vacanti a luglio: è record

editato in: da

(Teleborsa) – Le aziende del Regno Unito hanno registrato per la prima volta oltre 1 milione di nuovi posti di lavoro vacanti a luglio, con l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia che ha portato a un balzo senza precedenti della domanda di lavoro. Lo ha comunicato l’Office for National Statistics (ONS), sottolineando che da maggio a luglio 2021 sono stati stimati 953.000 posti di lavoro vacanti, un livello record e il 43,8% in più rispetto al trimestre precedente.

“Il nostro piano per i posti di lavoro sta funzionando: salvare i posti di lavoro delle persone e far tornare le persone al lavoro”, ha dichiarato il Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze) Rishi Sunak in uno statement. “Potrebbero esserci ancora dossi sulla strada, ma i dati sono promettenti”, ha aggiunto.



Il numero di posti vacanti nel trimestre ha raggiunto il livello più alto dall’inizio della serie storica nel 2001, con una forte crescita trimestrale che si è riflessa nella maggior parte dei settori: 10 dei 18 settori hanno raggiunto o eguagliato livelli record di posti vacanti da maggio a luglio 2021.

Inoltre, il numero di posti di lavoro vacanti da maggio a luglio 2021 è stato del 21,4% al di sopra del livello pre-coronavirus (da gennaio a marzo 2020), con un solo settore, commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di veicoli a motore, che è rimasto al di sotto del livello pre-pandemia. I dati dei livelli record di annunci di lavoro seguono quelli positivi sui sussidi disoccupazione e sul tasso di disoccupazione.

(Foto: © Eros Erika / 123RF)