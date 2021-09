UK, Next alza guidance. Rivedere regole immigrazione per salvare il Natale

(Teleborsa) – Next – una delle più grandi catena di abbigliamento britanniche – ha rivisto al rialzo la guidance per l’anno fiscale (che terminerà a gennaio 2022), dopo i risultati positivi del primo semestre dell’anno (a luglio 2021). La società ha affermato che gli acquirenti sono tornati in forza nei suoi negozi, ma ha anche messo in guardia che la carenza di manodopera potrebbe avere un impatto sulle consegne del periodo natalizio.

Next ha realizzato un utile ante imposte di 347 milioni di sterline nei sei mesi a luglio, con vendite a prezzo pieno in aumento dell’8,8% rispetto al 2019. La società si aspetta un aumento delle vendite a prezzo pieno del 10% nel resto dell’anno, rispetto al precedente aumento del 6%, e un utile ante imposte a 800 milioni di sterline, 36 milioni di sterline in più rispetto alla sua precedente guida.



“Al momento, non stiamo riscontrando difficoltà materiali nel reclutamento per i negozi e la maggior parte delle funzioni della sede centrale – si legge nella nota sui conti – Tuttavia, alcune aree dell’attività stanno iniziando a subire pressioni, in particolare il personale per i picchi di domanda stagionale nel magazzino e nella logistica. Prevediamo che, senza un certo allentamento delle regole sull’immigrazione, è probabile che sperimenteremo un certo degrado nel nostro servizio nel periodo che precede il Natale”.

I vertici della società – guidata dall’imprenditore Simon Wolfson – hanno anche commentato i problemi alla supply chain che interessano diversi settori del Paese. La corsa alle pompe di benzina di questi giorni è stata causata soprattutto da acquisti da panico, ma in misura minore anche da una carenza di autisti per mezzi pesanti. “La crisi dei mezzi pesanti era ampiamente prevista – viene osservato – Per il bene della più ampia economia del Regno Unito, speriamo che il governo adotti un approccio più deciso all’incombente crisi dei magazzini, ristoranti, hotel, case di cura e molte industrie stagionali”.