UK, mercato del lavoro a due velocità

(Teleborsa) – Luci ed ombre sul mercato del lavoro inglese. Nel mese di giugno il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è risultato in aumento di 38.000 unità, rispetto all’incremento di 24.500 registrato nel mese di maggio (rivisto da +23.200). Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta peggiore delle attese degli analisti che stimavano un aumento di 22.800 unità.

Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,8%, attestandosi sui livelli più bassi dal 1975 ad oggi.

Nei tre mesi a maggio 2019, il totale dei disoccupati è pari a 1,29 milioni mentre il numero degli occupati è salito di 28 mila addetti attestandosi a 32,75 milioni (+32 mila nel trimestre precedente e +45 mila il consensus).

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato un incremento del 3,6% escludendo i bonus e del 3,4% includendo questa componente.