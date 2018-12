UK, l’economia inglese rallenta il passo. Debole il settore industriale

editato in: da

(Teleborsa) – Le incertezze sulla Brexit pesano sull’economia britannica. Nel mese di ottobre 2018, il PIL del Regno Unito ha evidenziato un incremento dello 0,1%, rispettando in pieno le stime degli analisti, a fronte del dato invariato del mese precedente. Nei tre mesi ad ottobre, invece, il PIL è salito dello 0,4% dopo la forte crescita registrata nei mesi estivi (+0,6% nel 3° trimestre).

Secondo l’ONS (Office for National Statistics), ad ottobre la crescita tendenziale è pari all’1,5%, come nel trimestre precedente mentre le attese erano per un +1,6%.

L’economia inglese risente in particolar modo della debolezza del settore industriale. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l’indice della produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,6% su base mensile a fronte del dato invariato del mese precedente. Le attese degli analisti erano per un -0,4%.r

Anche il dato tendenziale registra un segno meno, dello 0,8%, confrontandosi con il +1% agosto settembre e con il -0,2% del consensus.

Cala anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra una contrazione dello 0,9%, dopo il +0,2% del mese precedente. Deluse le stime di consensus, che erano per un dato invariato. A livello annuale, si registra un -1% dal +0,5% di settembre.