UK, l’antitrust potrebbe chiedere a Facebook di vendere il sito Giphy

(Teleborsa) – La Competition and Markets Authority (CMA), ovvero l’antitrust del Regno Unito, potrebbe richiedere a Facebook di vendere Giphy, il sito di Gif che il colosso di Menlo Park ha acquisito l’anno scorso per circa 400 milioni di dollari. A seguito di un’indagine approfondita, la CMA ha comunicato di aver “provvisoriamente scoperto che l’acquisizione di Giphy da parte di Facebook avrà un impatto negativo sulla concorrenza tra le piattaforme di social media“.

“Milioni di persone condividono GIF ogni giorno con amici, familiari e colleghi e questo numero continua a crescere – ha commentato Stuart McIntosh, presidente del gruppo di inchiesta indipendente – L’acquisizione di Giphy potrebbe vedere Facebook ritirare GIF da piattaforme concorrenti o richiedere più dati utente per accedervi. Rimuove anche un potenziale sfidante di Facebook nel mercato della pubblicità display da 5,5 miliardi di sterline. Niente di tutto questo sarebbe una buona notizia per i consumatori”.



L’analisi dell’antitrust britannico sostiene che Giphy – prima di essere acquisita – offrisse “pubblicità innovativa a pagamento negli Stati Uniti, che aveva il potenziale per competere con i servizi di pubblicità display di Facebook”. Viene fatto l’esempio di Dunkin’ Donuts e Pepsi, che promuovevano i propri marchi attraverso immagini visive e GIF. La CMA ha anche scoperto che, prima dell’accordo, Giphy stava considerando di espandere i propri servizi pubblicitari in altri Paesi, incluso il Regno Unito, e questo avrebbe portato un nuovo attore nel mercato pubblicitario e un potenziale sfidante per Facebook.

La CMA aspetta ora risposte delle parti interessate alle sue conclusioni provvisorie entro il 2 settembre 2021, le quali saranno prese in considerazione prima che la CMA emetta la sua relazione finale, prevista entro il 6 ottobre 2021.