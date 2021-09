UK, il 40% delle grandi aziende fatica a trovare lavoratori. Pesa la Brexit

editato in: da

(Teleborsa) – Le aziende britanniche del settore ospitalità hanno più del doppio delle probabilità – rispetto ad altri comparti – di incontrare difficoltà nel riempire i posti vacanti rispetto alle normali aspettative per questo periodo dell’anno. Tra il 23 agosto e il 5 settembre 2021, il 30% delle attività ricettive ha dichiarato che i posti vacanti erano più difficili da coprire del normale, contro il 13% in tutti i settori (dato comunque in aumento rispetto al 9% all’inizio di agosto). Escludendo quelle con meno di 10 dipendenti, il 41% delle aziende di tutti i settori ha faticato a coprire i posti vacanti a fine agosto, rispetto al 32% di inizio mese.

Sono i principali dati di un nuovo report dell’Office for National Statistics (ONS) sul mercato del lavoro britannico. “Queste difficoltà coincidono con un periodo molto intenso per le assunzioni, secondo gli ultimi dati del mercato del lavoro, con l’ospitalità che è uno dei settori che registra un numero record di posti vacanti da giugno ad agosto 2021“. commenta l’istituto di statistica del Paese.



La mancanza di candidati idonei è segnalata come la ragione principale per non essere in grado di coprire i posti vacanti alla fine di agosto 2021, con le imprese di trasporto e stoccaggio che hanno maggiori probabilità di citare specificamente la mancanza di lavoratori provenienti dall’Unione europea.

Di tutte le imprese che hanno riscontrato problemi di assunzione, una su quattro (25%) ha affermato che un numero ridotto di candidati dall’UE è un fattore importante. Questo dato sale a quasi uno su due (46%) tra le imprese di trasporto e stoccaggio, la più alta di qualsiasi settore. L’ONS ricorda che il numero di cittadini dell’UE occupati nel Regno Unito è diminuito dell’8,7% tra gennaio e marzo 2020 e tra aprile e giugno 2021. Nel frattempo, il numero totale di persone occupate è diminuito del 2,4% nello stesso periodo.

Dati pubblicati qualche giorno fa hanno mostrato che si sono stati 1.034.000 posti vacanti nel Regno Unito da giugno ad agosto 2021, con un aumento del 35,2% (269.300) rispetto al trimestre precedente e il più alto dall’inizio della serie nel 2001.