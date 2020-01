UK ammette Huawei per rete 5G con paletti. Società: “Garantirà rete più avanzata”

editato in: da

(Teleborsa) – Il governo britannico ha dato il via libera all’ingresso del colosso cinese Huawei nello sviluppo della rete 5G del Regno Unito. Ad annunciarlo il governo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di sicurezza nazionale, precisando però che Huawei sarà esclusa da qualunque ruolo nella fornitura di “parti sensibili” della rete. Infatti, il gigante cinese delle telecomunicazioni avrà accesso solamente alle parti “non fondamentali” della rete e non potrà partecipare allo sviluppo dell’infrastruttura in “luoghi sensibili”, come le installazioni militari e le centrali nucleari.

La Gran Bretagna non ha quindi ceduto alle pressioni dell’amministrazione Trump per boicottare il fornitore cinese di apparecchiature di telecomunicazione a causa di timori di sicurezza. Una decisione che potrebbe incoraggiare altri Paesi a seguire l’esempio del Regno Unito determinando una grave battuta d’arresto al tentativo degli americani di reprimere l’uso dei prodotti Huawei. La Germania dovrebbe decidere se consentire a Huawei di costruire sezioni della propria rete 5G entro la fine dell’anno.

Grande soddisfazione per la decisione del Governo del Regno Unito è stata espressa dal Victor Zhang, vicepresidente Huawei. “Huawei si sente rassicurata dalla decisione del governo del Regno Unito di poter continuare a lavorare con i propri clienti per assicurare lo sviluppo delle reti 5G secondo i piani previsti. Si tratta di una decisione – ha sottolineato – basata sui fatti che garantirà un’infrastruttura di telecomunicazioni più avanzata, sicura ed economicamente vantaggiosa e permetterà al Regno Unito l’accesso a tecnologie leader a livello mondiale in un mercato competitivo”.

“Da oltre 15 anni – ha aggiunto – forniamo tecnologia all’avanguardia agli operatori di telecomunicazioni nel Regno Unito. Faremo leva sulla nostra solida esperienza, supportando i nostri clienti che investono nelle reti 5G, promuovendo la crescita economica e aiutando il Regno Unito a rimanere competitivo a livello globale”.

“Riteniamo che un mercato dei fornitori diversificato e una concorrenza leale siano essenziali per realizzare una rete affidabile e innovativa, oltre a garantire ai consumatori l’accesso alla migliore tecnologia disponibile”, ha concluso Zhang.