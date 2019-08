UILM, chiesta phone conference durante Capital Market Day

editato in: da

(Teleborsa) – Relazioni tra CNH Industrial e i suoi dipendenti sempre distese. Le notizie circolate in questi giorni sullo spin-off di IVECO, mettono in apprensione la UILM, che chiede una phone call durante il Capital Market Day a New York, previsto per il 3 settembre.

“Abbiamo appreso dalla stampa della possibilità di uno spin-off di IVECO. Abbiamo chiesto alla direzione di CNH di tenere una phone conference in contemporanea alla presentazione del piano industriale alla Borsa americana”. Lo rende noto Gianluca Ficco, Responsabile Auto della UILM. “In questo modo vogliamo confermare quel tipo di relazioni sindacali avuto finora con CNH, fatto di informative esaustive ma anche di coinvolgimento e soprattutto dobbiamo chiedere chiarimenti e garanzie sul futuro delle migliaia di lavoratori italiani coinvolti”, aggiunge Ficco.