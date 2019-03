UIC si prepara alle sfide ferroviarie del domani

editato in: da

(Teleborsa) – Edvins Berzinš, Presidente di SJSC “Latvijas dzelzcelš” (lettone Ferrovie) e Jean-Pierre Loubinoux, Direttore generale dell’UIC, l’organizzazione ferroviaria mondiale, hanno annunciato nel Comitato di gestione europeo di quest’ultima, organizzato con le Ferrovie lettoni (LDz), che il prossimo evento globale su merci e logistica avverrà nella seconda metà del 2020 a Riga, in Lettonia.

I due hanno dichiarato che gli obiettivi prefissati sono “lo sviluppo di corridoi transcontinentali, la tecnologia intelligente per migliorare l’affidabilità e la produttività, la connettività e lo sviluppo di hub e sarà anche un’opportunità unica per impegnarsi in discussioni di business sulle sfide di posizionare adeguatamente il trasporto all’interno della catena globale di mobilità.”

Uno sguardo dunque rivolto alle sfide del domani, che vedono la tecnologia in primo piano, orientata verso la creazione da parte di UIC di un’internazionale Catena di mobilità integrata sostenibile (SICICOM).

Loubinoux ha dichiarato: “Questi progetti concreti guidati dalle ferrovie lettoni e il suo posizionamento evidenziano chiaramente questa visione. LDz ha già sviluppato una buona e professionale cooperazione con l’UIC. Apprezziamo la partecipazione della società alla piattaforma UIC organizzando vari eventi e conferenze: è per questo che siamo convinti che l’evento a Riga nel 2020 avrà un grande valore in termini di organizzazione e in termini di futuro business”.



“L’industria dei trasporti e in particolare il settore del trasporto ferroviario di merci nel prossimo futuro si troveranno ad affrontare nuove sfide che possono essere superate solo integrando tutte le parti interessate.”, ha detto Berzinš: “Il trasporto ferroviario non ha confini: il trasporto merci deve essere effettuato nonostante i diversi calibri e sistemi. Il nostro obiettivo comune è rendere il trasporto ferroviario più competitivo e questo può essere ottenuto aumentando la multimodalità, la sostenibilità e una cooperazione equilibrata. Ecco perché abbiamo bisogno di una prospettiva comune sul nostro futuro e questo evento è una grande piattaforma per crearlo.”