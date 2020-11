UGO estende i servizi di assistenza agli anziani con il sostegno di OfficinaMPS

editato in: da

(Teleborsa) – Anche chi abita lontano dai propri cari, anziani o fragili, può essere sicuro che raggiungano l’ospedale in modo sicuro, che le loro visite e terapie non siano interrotte o che riescano a fare la spesa, andare in banca o alle poste. Tutto questo è possibile tramite l’app UGO, sviluppata dall’omonima start up vincitrice nel 2019 del contest di open banking di Banca MPS, che ora ha messo a disposizione anche nelle città di Bologna e Padova i suoi servizi di assistenza e di caregiving.

Con il supporto di OfficinaMPS, con la quale aveva già aperto nel mese di aprile i servizi di assistenza a Firenze e Siena, UGO estenderà ora le sue prestazioni nel capoluogo emiliano e in quello veneto, consentendo di beneficiare gratuitamente del servizio alle prime 500 persone che ne faranno richiesta.

“Continuare a supportare questa iniziativa è la normale evoluzione del supporto che con OfficinaMPS vorremmo offrire alle start up come UGO che, in un contesto di grave emergenza portato dal Covid-19, si è dimostrata non solo innovativa ma antifragile, proponendo un’idea pratica che risponde ai bisogni concreti dei cittadini più fragili in città che fino ad oggi non potevano usufruire di tale servizio, attraverso l’unica strada che conosciamo: quella dell’innovazione, ha commentato Luca Grassis, responsabile di OfficinaMPS. “Come OfficinaMPS vogliamo avere l’ambizione di andare oltre il tradizionale rapporto bancario o finanziario, offrendo la possibilità, alle start up che rientrano nel nostro programma, di crescere e creare valore attraverso azioni concrete”, ha aggiunto.

Nata nel 2015 e selezionata da OfficinaMPS, il laboratorio permanente dedicato alle start up, creato da Banca MPS, UGO mette i suoi operatori a disposizione delle persone sole e fragili per compiere le loro attività quotidiane. Il servizio è un supporto concreto per quelle famiglie che si ritrovano lontane e limitate negli spostamenti, ma che desiderano prendersi cura dei propri cari anche a distanza. “In un momento come questo vince chi fa squadra. Noi di UGO vogliamo fare squadra con i nostri anziani, i nostri operatori e con il Partner dell’iniziativa #GuardiamoOltre: OfficinaMPS – ha dichiarato Francesca Vidali, AD di UGO – Insieme possiamo affrontare meglio questo momento delicato e provare ad andare oltre con il pensiero anche insieme ai più fragili, grazie al supporto e alla vicinanza che vogliamo fornire loro con la nostra rete di operatori”.