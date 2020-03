UGL si unisce alla protesta: Piano Marshall per sostenere imprese e lavoro

(Teleborsa) –

“L’è pronta a sostenere le agitazioni dei lavoratori per l’applicazione di ogni misura necessario per la tutela della salute nei luoghi di lavoro”. È il messaggio lanciato dall’UGL in occasione del suoattraverso le parole del suo“C’è una crisi sanitaria e una crisi economica senza precedenti. Chiediamo, quindi, al governo unio, ci vuoledi quello dimostrato finora. Bisognache sia in grado di aiutare le piccole e le grandi imprese, gli artigiani e i professionisti. Noi dobbiamo vincere questa sfida e lo dobbiamo fare presto”.

Dura, infatti, la posizione del sindacato nei confronti dell’operato dell’esecutivo: “il Governo sta affrontando queste urgenze con incertezza, confusione e misure insufficienti. In queste ore, infatti, il pressappochismo con cui si prendono le decisioni sta esponendo la salute dei lavoratori ai rischi per il contagio da Covid-19. Occorre, in effetti, maggiore chiarezza e serietà nell’elencazione delle attività da svolgere, aggiornate con DPCM annunciato nottetempo”.

Paolo Capone ha chiesto quindi che il Parlamento sia convocato in seduta permanente, maggiori contributi alle Partite Iva e ai professionisti e un accesso al credito facilitato per le PMI italiane, dando loro più liquidità per far fronte alle spese senza tagliare i posti di lavoro.