Uecoop: imprese in difficoltà ma il 74% non ha intenzione di licenziare

(Teleborsa) – Nessun licenziamento previsto per più di 7 imprese su 10. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale di realtà produttive da nord a sud della Penisola in riferimento all’annuncio del ministro dell’economia Roberto Gualtieri sulla proroga del blocco dei licenziamenti, in una prima tranche per tutti e poi per i settori più in difficoltà.

L’indagine ha messo in evidenza infatti che il 74% delle imprese non ha in programma di licenziare e vuole conservare l’attuale organico “salvando posti di lavoro e tenuta sociale delle famiglie”, nonostante si sottolinea che quasi un terzo delle aziende (31%) sia ripartito nel 2021 con bilanci in rosso a causa dei devastanti effetti dell’emergenza Covid sull’economia.



“La pandemia – ha sottolineato Uecoop – sta mettendo a dura prova dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo con perdite di fatturato, sospensione dei progetti di investimento e problemi a garantire i livelli occupazionali”. Nonostante il preoccupante scenario, aggravato dalle incertezze sull’arrivo dei fondi del Recovery Plan e sulla crisi di Governo, quasi 1 impresa su 5 (19%) pensa addirittura di rafforzare il personale “per essere pronti a cogliere le opportunità di una ripresa dell’economia e degli scambi europei ed extraeuropei che la maggior parte si attende nel secondo semestre del 2021”.

L’indagine Uecoop però ha evidenziato che esiste comunque una fetta di imprese (7%) che pensa che nei prossimi mesi sarà costretta a licenziare a causa del crollo dei fatturati, dei costi e della crisi di liquidità. Fra le imprese che registrano perdite, più della metà (57%) ha visto ridursi il fatturato fra il 10% e il 50% ma in alcuni casi si è arrivati anche a crolli di oltre il 70%. “In questo contesto – ha concluso Uecoop – l’attesa per le risorse del Recovery Plan è il sintomo evidente di una sofferenza sociale ed economica che colpisce realtà produttive e famiglie mettendo in pericolo l’intero sistema economico nazionale”.