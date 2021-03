Ue, Weber su addio di Orban al PPE: dispiace ma non siamo più uniti

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente del gruppo del Partito Popolare Eurupeo (PPE) al Parlamento Ue Manfred Weber ha espresso il proprio dispiacere per la scelta del partito del primo ministro ungherese Viktor Orban di lasciare il gruppo. “Non vedo vincitori o perdenti, sono dispiaciuto che perdiamo dei colleghi nella famiglia del PPE. Voglio ringraziare i colleghi di Fidesz che hanno lavorato con noi negli anni passati, ma ora non siamo più uniti”.

“Fidezs non condivide più i valori che sono alla base del PPE, come i valori di De Gasperi, Schuman, Adenauer e Kohl – ha aggiunto Weber – loro se ne sono andati via, noi no”.

