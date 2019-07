Ue, Von der Leyen: “Monitoreremo Italia da vicino”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Commissione attuale ha deciso di non aprire una procedura d’infrazione. La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia, così come in altri Paesi. Il nostro obiettivo è di riuscire a investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti”. È questo il messaggio mandato all’Italia dalla neoeletta presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista concessa al consorzio Lena, che riunisce diversi giornali euroopei (tra cui La Repubblica).

Diverse le questioni affrontate. Sulla possibilità che l’Italia proponga un commissario della Lega, la Presidente ha affermato: “È diritto di ciascuno Stato membro proporre i propri commissari”, così come è “diritto del presidente chiedere altri nomi qualora se ne ravvisino delle buone ragioni. Per iniziare bene – ha aggiunto – è importante che io non dia delle condizioni, l’unica cosa che mi sembra essenziale è che nella composizione del collegio ci siano tante donne quanti sono gli uomini”.

Non è mancato un accenno al complesso problema dei migranti. “Salvare le persone che stanno annegando in mare è un obbligo umano – ha affermato Von der Leyen – ma posso capire che i paesi del confine esterno della Ue non vogliano essere lasciati soli nella gestione della sfida migratoria, meritano la nostra solidarietà. Da questo punto di vista la Presidente sembra appoggiare – in accordo con la linea di Matteo Salvini – quella che definisce “una riforma del sistema disfunzionale di Dublino”. Quando viene chiesto alla Presidente se le Ong devono continuare a operare nel Mediterraneo la risposta non è netta. Se, da una parte, la neoletta della Commissione afferma che “una volta che le persone si avventurano in questi viaggi della morte, abbiamo l’obbligo di aiutarli”, dall’altra sottolinea che l’Ue “dovrebbe concentrarsi sul prevenire che le persone si mettano in mare su una barca” in quanto “salvare vite umane non risolve nulla del problema principale. E quando i rifugiati sono sulla costa, bisogna essere chiari: chi arriva irregolarmente e non ha il diritto di chiedere asilo, dovrebbe tornare indietro”.

Infine, sul tema dei rapporti con la Russia, la posizione di Von der Leyen è: “Mantenere le sanzioni ma allo stesso tempo offrire dialogo”.