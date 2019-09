UE, Von der Leyen incontrerà Conte a Bruxelles

editato in: da

(Teleborsa) – La Presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen incontrerà mercoledì 11 settembre il Premier Giuseppe Conte, a Bruxelles, come si apprende dall’entourage di von der Leyen. “Nelle ultime settimane Conte e la leader tedesca hanno avuto buoni scambi in modo costante. Conte ha chiesto l’incontro e von der Leyen è contenta di vederlo. Probabilmente parleranno in generale della situazione dell’Italia e degli attuali sviluppi al livello europeo”, si spiega ancora.

Intanto, sarà composta da 14 uomini e 13 donne la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen la cui presentazione è prevista per martedì a Bruxelles. L’ex ministra della Difesa tedesca è riuscita a rispettare l’impegno di comporre un esecutivo paritario tra uomini e donne.

GENTILONI VERSO AFFARI ECONOMICI – Massimo riserbo intorno ai portafogli assegnati . Ma da quello che trapela, Roma non otterrebbe più la vicepresidenza a favore dell’assegnazione di una delega di assoluto peso come gli Affari economici.