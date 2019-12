UE, via libera a progetto integrato sulle batterie

editato in: da

(Teleborsa) – Facilitare la transizione dai combustibili fossili verso un’energia più pulita nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione Europa nell’accordo di Parigi: questo il principale obiettivo del secondo IPCEI nel settore delle batterie che ha avuto oggi, lunedì 9 dicembre, il via libera della Commissione europea. Lo comunica il MiSE.

La Commissione – si legge – ha approvato un investimento di circa 3,2 miliardi di euro per progetti comuni di ricerca e innovazione e di prima produzione industriale per la realizzazione di batterie di nuova generazione. Si tratta di un progetto che coinvolge congiuntamente Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia, e al quale partecipano 17 imprese europee, nonché piccole e medie imprese ed enti di ricerca.

Patuanelli: “Passo importante nella direzione del rafforzamento di una comune strategia industriale europea” – “Con l’approvazione della Commissione Ue del progetto comune promosso dall’Italia insieme ad altri sei Paesi membri si compie un passo importante nella direzione del rafforzamento di una comune strategia industriale europea – ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. L’obiettivo è quello di supportare le imprese nella produzione di batterie di nuova generazione, con ricadute positive sia in termini di sostenibilità ambientale che di competitività del sistema industriale europeo. Grazie a questa misura, l’Italia mette in sicurezza e consolida – con un piano di investimenti tra fondi pubblici e privati di circa 850 milioni di euro – il suo presidio manifatturiero in questo settore strategico”.