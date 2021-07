UE, Vaccini: nell’Unione il 45% degli adulti è immunizzato con due dosi

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 481,6 milioni le dosi di vaccino consegnate nell’Ue e 376,4 milioni le vaccinazioni. Al 62,7% degli adulti nell’Unione è stata somministrata almeno una dose, mentre il 45% è pienamente immunizzato. Questi i dati aggiornati diffusi oggi dalla portavoce della Commissione europea, Dana Spinant.

Numeri che si riflettono anche sul quadro nazionale della campagna di vaccinazione. “Il piano vaccinale sta andando molto bene, ieri – ha fatto sapere il sottosegretario alla Salute Andrea Costa – abbiamo superato i 20 milioni di concittadini con la seconda dose e con questo ritmo, che non avrà battute di arresto, raggiungeremo l’immunità di gregge entro fine settembre. Dobbiamo continuare a veicolare il messaggio che l’unica via d’uscita dalla pandemia, anche nella popolazione più giovane, è il vaccino. Non possiamo più far perdere la scuola ai nostri ragazzi. Perché la scuola è fondamentale anche come percorso di inclusione, oltre che di formazione”.

(Foto: EPA/Biontech)