Ue studia fondo sovrano da 100 miliardi per sostenere le industrie europee

editato in: da

(Teleborsa) – Un fondo sovrano da 100 miliardi di euro per finanziare i campioni industriali europei in modo che possano competere al meglio con i giganti americani e cinesi. Sarebbe questa una delle ipotesi allo studio della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. A riportare l’indiscrezione è il Financial Times che cita un documento in cui si paventa la creazione dell’European Future Fund finanziato dagli Stati membri per investire in settore strategici nei quali l’Ue è indietro rispetto ai rivali.

Nel documento compaiono i nomi dei colossi americani “Gafa” (Google, Apple, Amazon e Facebook) e dei cinesi “Bat” (Baidu, Alibaba e Tencent) che – secondo l’Ue – avendo acquistato, grazie a “mezzi finanziari senza precedenti”, i loro potenziali competitor sono ora in grado di “gestire l’agenda digitale globale” e, almeno nel caso cinese, possono contare su sussidi statali. “L’Europa non ha tali società – si legge nel documento riportato dal quotidiano britannico – e questo presenta un rischio per la crescita, l’occupazione e l’influenza dell’Europa in settori strategici chiave”.

Nel dettaglio il fondo dovrebbe concentrarsi sull’acquisto di partecipazioni a lungo termine in “società con sede nell’Ue in settori strategicamente importanti”.