UE, sì all’acquisizione Nuova Castelli da parte di Lactalis

(Teleborsa) – Via libera dall’Europa per l’acquisizione di Nuova Castelli da parte della francese Lactalis. La Commissione Europea ha dato l’ok per l’operazione che vede coinvolta la società italiana, attiva principalmente nella produzione e commercializzazione di formaggi, venduti con i marchi di produttori e distributori, come mozzarella, ricotta, mascarpone e altri formaggi a denominazione di origine protetta (DOP).

Ad acquisirla sarà il gruppo francese Lactalis, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, tra cui formaggi di tipo italiano, burro e dolci a base di latte di marchi noti come President, Parmalat e Galbani.

Secondo la Commissione la fusione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, dato che Nuova Castelli ha una presenza limitata nel segmento dei produttori, dove esistono diverse alternative.

Inoltre, nel segmento dei distributori, nel quale vi è la principale sovrapposizione tra le due imprese, vi sono altri importanti fornitori che possono competere con l’entità risultante dalla fusione.