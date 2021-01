UE, rapporto deficit/PIL scende a 5,6% nel terzo trimestre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’esplosione del secondo trimestre 2020, ci sono “grandi miglioramenti” per il disavanzo pubblico nel terzo trimestre 2020, secondo i dati pubblicati oggi da Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea. Il rapporto deficit/PIL destagionalizzato è sceso al 5,8% nell’Eurozona e al 5,6% nell’Unione europea, in confronto rispettivamente all’11,9% e all’11,6% del secondo trimestre dell’anno.

La riduzione del deficit/PIL registrata è di ben 6 punti percentuali sia per l’Eurozona che per l’UE. Un anno prima, nel terzo trimestre 2019, il deficit/Pil destagionalizzato dell’Eurozona era allo 0,7% in entrambe le aree.

Nel terzo trimestre del 2020, le entrate pubbliche totali nell’area dell’euro sono state pari al 46,2% del PIL, rispetto al 47,7% del PIL nel secondo trimestre. Questa diminuzione è dovuta a un aumento relativo più forte del PIL rispetto all’aumento delle entrate totali, che sono aumentate di circa 99 miliardi di euro rispetto al secondo trimestre. La spesa pubblica totale nell’area dell’euro si è attestata al 52,1% del PIL, una significativa diminuzione del rapporto rispetto al 59,6% nel trimestre precedente.

