UE, più risorse a Lombardia e Sicilia per limitare impatto Covid

(Teleborsa) – La Commissione Europea ha approvato la riallocazione di oltre 660 milioni di euro di fondi di coesione per far fronte alla crisi del coronavirus in Italia, modificando due programmi operativi regionali (PO) in Lombardia e Sicilia.

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Sono felice di approvare queste modifiche al programma per l’Italia, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia. L’iniziativa di investimento nella lotta al coronavirus sta dando risultati realmente positivi, che consentiranno all’Italia e agli altri Stati membri dell’UE di superare questa crisi”.

“La Lombardia avrà – ha spiegato – così l’opportunità di rafforzare i propri servizi sanitari, con oltre 193 milioni di euro e potrà sostenere le sue PMI fornendo 10 milioni di euro di capitale circolante”.

“Il Programma operativo della Sicilia, dopo la modifica, stanzierà 4,3 milioni di euro a sostegno del settore sanitario, fino a 320 milioni di euro di liquidità per le PMI, 75 milioni di euro per il settore turistico e 60 milioni di euro a sostegno delle scuole e degli istituti di istruzione superiore”.

Gli adattamenti di questi Piani Operativi aumenteranno anche temporaneamente il tasso di cofinanziamento al 100% per le azioni ammissibili, aiutando così i beneficiari a superare la mancanza di liquidità nell’attuazione dei loro progetti. La modifica dei programmi è possibile grazie alla flessibilità prevista nell’ambito delle iniziative di investimento nella lotta al coronavirus CRII e CRII +, che consente agli Stati membri di utilizzare i fondi della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia.

