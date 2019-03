Ue, Macron: “L’Unione è in pericolo. Serve Rinascimento europeo”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo in un momento decisivo per il nostro continente; un momento in cui, collettivamente, dobbiamo reinventare politicamente, culturalmente, le forme della nostra civiltà in un mondo che si trasforma. È il momento del Rinascimento europeo“. Ne è convinto il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha indirizzato una lunga lettera ai cittadini dell’Unione, pubblicata, oggi, sui giornali in tutti i 28 Paesi dell’Ue.

Nel suo appello in vista delle elezioni europee di fine maggio, Macron propone di creare entro fine anno, con i rappresentanti delle istituzioni comunitarie e degli Stati, una conferenza per l’Europa che proponga riforme per rilanciare l’Ue, anche attraverso una revisione dei trattati. Tra le idee messe sul tavolo ci sono una polizia comune alle frontiere, un’agenzia contro i cyberattacchi e un trattato che aumenti le spese militari e sancisca la difesa reciproca.

“Mai prima d’ora l’Europa è stata così in pericolo” avverte Macron. E nel testo non manca un riferimento alla Brexit, avvenuta, secondo il presidente francese, “perché nessuno aveva spiegato ai britannici la verità sul loro avvenire”.