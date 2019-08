Ue, l’Italia deve indicare il commissario. Incontrati già alcuni candidati

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre in Italia è in corso la Crisi di Governo l’Unione incalza sul Commissario. La presidente eletta” Von der Leyen” ha già avuto la possibilità di incontrare alcuni dei candidati commissari.”

“Prima le audizioni dei candidati avvengono e meglio è, al fine di poter rispettare la data prevista dai Trattati del primo di novembre” per l’insediamento del nuovo Esecutivo comunitario. “Ma non posso fare speculazioni su quello che faranno i governi nazionali“. Così la Portavoce della Commissione europea Mina Andreeva, a chi le chiede se sarà possibile un posticipo per l’Italia rispetto alla data del 26 agosto, fissata per indicare il proprio candidato Commissario.