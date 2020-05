UE, Lagarde e Conte ospiti a “The State of Union 2020”

editato in: da

(Teleborsa) – In videoconferenza e con al centro l’emergenza Coronavirus. L’edizione 2020 di “The State of the Union”, l’evento organizzato dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, il prossimo 8 maggio vedrà tra gli ospiti la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il premier italiano Giuseppe Conte, che terrà il discorso conclusivo.

Tradizionalmente ospitato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, quest’anno l’incontro sarà totalmente in videoconferenza e trasmesso in streaming online. Il tema discusso nelle tre sessioni sarà quello delle conseguenze del Covid-19 su politica sanitaria e società, sulle politiche economiche, e sulla cooperazione globale.

Fra gli altri relatori in programma figurano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che pronuncerà un saluto introduttivo dopo il presidente dell’Istituto Renaud Dehousse, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi; il commissario europeo Paolo Gentiloni; la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva; la capo economista dell’Ocse Laurence Boone; l’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem; e l’economista Jeffrey Sachs.