Ue, italiani critici: per il 58% l’Italia è trattata peggio degli altri paesi

(Teleborsa) – In questi giorni si fa un gran parlare del muro contro muro tra Italia ed Ue sulla manovra targata Lega-M5Stelle che ha di fatto scatenato le ire di Bruxelles a suon di bocciature ufficiali e richiami a Roma.

Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea ci tratta peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. Lo rivela uno studio Coldiretti/Ixè divulgato in occasione del confronto tra Governo e Commissione sulla manovra dopo le aperture del commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici all’ipotesi di sforamento del 3% del rapporto deficit/pil da parte della Francia.

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – A convincere poco gli italiani sono le politiche di Bruxelles che, sottolinea Coldiretti, per un 43% sono orientate dai Paesi più forti, per il 37%, invece, a decidere sono soprattutto le lobby finanziarie ed economiche. Non manca chi addebita le contraddizioni dell’Unione alla burocrazia (12%), mentre appena il 3% è convinto che a contare in Europa siano i cittadini.

ODIO-AMORE – Nonostante questo, alla domanda se si abbia ancora fiducia nell’Europa, oltre la metà degli italiani risponde di sì, con il 40% che dichiara di avere abbastanza fiducia e l’11% che ne nutre molta.