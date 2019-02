UE, investimenti esteri: approvato nuovo sistema di controllo

editato in: da

(Teleborsa) – Con 500 voti favorevoli, 49 contrari e 56 astensioni, l’Europarlamento ha approvato a Strasburgo, nella giornata di oggi giovedì 14 febbraio, il primo strumento Ue per il controllo degli investimenti diretti esteri (IED) , con l’obiettivo di tutelare i settori strategici europei. Il testo introdurrà anche il vaglio degli investimenti provenienti da società statali ‘opache’ legate a governi in settori critici e tecnologie.

Il nuovo regolamento protegge i settori industriali chiave come l’energia, i trasporti, le comunicazioni, i dati, lo spazio e la finanza, oltre che le tecnologie come i semiconduttori, l’intelligenza artificiale e la robotica.

I negoziatori del Parlamento Ue hanno anche aggiunto alla lista iniziale l’acqua, la salute, la difesa, i media, la biotecnologia e la sicurezza alimentare. Gli eurodeputati hanno rafforzato il meccanismo di cooperazione per includere lo scambio di informazioni tra i Paesi Ue, che potranno formulare osservazioni sugli investimenti diretti per altri Stati membri.

La Commissione Ue potrà chiedere informazioni e fornire il suo parere al Paese cui è destinato l’investimento, ma l’ultima parola spetterà allo Stato membro interessato. Dopo il via libera di oggi in plenaria, il Consiglio dovrà approvare l’accordo in via formale. A quel punto il regolamento entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.