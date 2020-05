UE, Gualtieri alla finestra: “aspetto proposta ambiziosa”

editato in: da

(Teleborsa) – Alcune istituti bancari sono “lenti” nell’erogare i prestiti alle imprese, stanno adottando “criteri restrittivi” e si devono adeguare a quelle banche che invece hanno “tempi rapidi e tassi di accoglimento alti”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, intervistato a TG2 Post che ha lanciato un messaggio al sistema bancario che “ringraziamo per lo sforzo”.

Nonostante la crisi in corso, il Titolare del Tesoro ha anche assicurato che il Governo non abbandonerà riforma fiscale e superamento contante

Infine, commentando le diverse ipotesi di dotazione del fondo sul quale oggi la Commissione UE alzerà il velo – che vanno da 500 a 1.000 miliardi di euro – ha detto: “Noi siamo per un Recovery fund più ampio possibile”, sottolineando che Roma ha interloquito con la Commissione. “Quello che importa è quante risorse avrà – ha proseguito – come saranno allocate e l’equilibrio tra risorse a fondo perduto e prestiti a lungo termine. Valuteremo in base all’insieme di questi ingredienti”.