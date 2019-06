Ue: Giorgetti, provvedimento su Assestamento probabile lunedì

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri previsto per questa sera a Palazzo Chigi non dovrebbe esaminare il provvedimento sull’assestamento del bilancio dello Stato, messo a punto dal ministero dell’Economia per scongiurare la procedura di infrazione UE nei confronti dell’Italia sul debito.

“È probabile che vada lunedì”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rispondendo alla domanda se l’Assestamento di bilancio sarà portato stasera in Consiglio dei Ministri, la cui riunione comunque è al momento confermata.

Giorgetti ha poi precisato che “probabilmente” il provvedimento sull’Assestamento sarà accompagnato da una relazione al Parlamento con l’indicazione dei nuovi numeri sui conti pubblici.