Ue, Equal Pay Day: da oggi e fino al 3 dicembre le donne lavorano “gratis”

(Teleborsa) – Donne e lavoro, un binomio che nonostante i tanti passi avanti fatti, fa ancora tanta fatica a decollare. Oggi, sabato 3 novembre è il cosiddetto “EU Equal pay day”, una giornata che accende i riflettori su una tematica di strettissima attualità.

Da oggi, infatti, 3 novembre e fino alla fine dell’anno, le donne dell’Unione europea lavoreranno gratis. Successe la stessa cosa nel 2017 e quindi non si sono registrati miglioramenti rispetto ai dodici mesi precedenti. La data è stata stimata dalla Commissione europea e calcolata sulla base dei dati Eurostat che quantificano il gap salariale tra uomini e donne.

Le cittadine degli Stati membri, infatti, in media guadagnano il 16,2% in meno rispetto ai loro colleghi uomini, pari a circa 60 giorni di stipendio. Percentuali che ovviamente variano da Paese a Paese: sono più alte in Estonia, Repubblica Ceca e Germania, dove raggiungono il 22% di differenza di salario, più basse in Italia e in Romania, sotto l’8%.

Ma attenzione, c’è poco da esultare, spiega l’Ue, e occhio a farsi ingannare dal dato apparentemente positivo: a determinare una percentuale minore, spesso, è il basso tasso di occupazione delle donne. Come, ad esempio, succede nel nostro Paese.