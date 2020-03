UE, Ecofin conferma lo stop al Patto di Stabilità

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ecofin ha approvato l’attivazione della clausola di sospensione del Patto di Stabilità, così come aveva chiesto la Commissione UE. Lo rende noto lo stesso Ecofin nella nota conclusiva del vertice odierno che si è tenuto in videoconferenza.

“I ministri concordano con la valutazione della Commissione, cioè che sono rispettate le condizioni per l’utilizzo della clausola di salvaguardia: una severa recessione nella zona euro o nella UE“, si legge nel comunicato in cui si sottolinea come “l’uso della clausola assicurerà la flessibilità necessaria a prendere tutte le misure che sostengono salute, protezione civile ed economia anche attraverso un’azione di stimolo aggiuntivo, discrezionale e coordinato“.

“I ministri restano pienamente impegnati al rispetto del Patto – aggiunge l’Ecofin – La clausola consentirà a Commissione e Consiglio di attuare il necessario coordinamento, mentre ci si discosta dai requisiti di bilancio che normalmente si applicherebbero, allo scopo di affrontare le conseguenze economiche della pandemia“.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)