UE, Dombrovskis: “Instabilità dell’Italia non metta a rischio Recovery Plan”

editato in: da

(Teleborsa) –

La crisi di Governo aperta nel nostro Paese preoccupa il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro, Valdis Dombrovskis. “Il lavoro sul Recovery plan italiano è in corso e spero che l’instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro perché l’Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in Italia” ha affermato Dombrovskis al termine dell’Ecofin.

Il vicepresidente della Commissione Ue ha assicurato che i contatti con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, con il quale ha parlato del Piano italiano di ripresa e resilienza qualche giorno fa, “sono sempre in corso”.

Parlando del quadro geneale del Recovery Fund, nel corso della conferenza stampa Dombrovskis ha affermato che “già undici Stati membri hanno proposto il loro piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre altri Stati hanno presentato parti del piano”. Il commissario europeo ha, inoltre, detto di aspettarsi nella seconda settimana di febbraio il via libera del Parlamento europeo all’accordo sulla Recovery and Resilience Facility (Rrf), lo strumento del Next Generation Eu che assegna sussidi e prestiti agli Stati. “L’accordo politico che abbiamo raggiunto sul regolamento della Rrf – ha detto il commissario – non è stato facile da concludere, c’è voluta una maratona di nove riunioni di trilogo e cinque settimane di trattative per far convergere le diverse posizioni ma siamo riusciti a trovare un buon compromesso”.

Sulla ratifica dell’aumento delle risorse proprie, Dombrovskis ha sottolineato che “non è pre-condizione necessaria per la presentazione dei piani”, ma per il solo “reperimento delle risorse nei mercati”. Per il commissario Ue “ogni piano deve proporre riforme mirate e investimenti. Questi due elementi si rafforzano vicendevolmente ed è importante – ha detto – trovare l’equilibrio fra loro”.

“Il 2021 – ha detto Dombrovskis – sarà l’anno in cui si comincerà a intravedere la ripresa”. Tuttavia perché ciò avvenga la parola chiave di quest’anno per il commissario deve essere “attuazione” del Recovery fund e del piano Next Generation Eu. “Non possiamo perdere questa opportunità e – ha concluso Dombrobskis – c’è ancora tanto lavoro da fare per analizzare i piani di ripresa e resilienza degli Stati membri”.