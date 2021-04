UE, Dombrovskis: “Commissione valuterà proroga a sospensione regole su aiuti di Stato”

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea “valuterà se serva una proroga” alla sospensione delle regole sugli aiuti di Stato “con l’ottica di assicurare certezza del diritto” prima che scada, a fine anno. Lo ha annunciato la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager durante la riunione informale dell’Ecofin (la riunione di tutti i ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri), secondo quanto riferito dal vicepresidente Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine degli incontri.

Margrethe Vestager ha anche spiegato che tramite questo “Quadro temporaneo” sulle regole, deciso in riposta alla crisi pandemica, ad oggi sono state approvate oltre 500 misure di sostegno alle imprese, per un totale di circa 3.000 miliardi di euro.

Nella conferenza stampa Dombrovskis ha parlato anche dello stato dell’avanzamento del Recovery fund. Oltre alla qualità, i piani nazionali di ripresa e resilienza devono essere in ordine anche con tutti i “requisiti regolamentari quindi è più importante prendersi una o due settimane in più, per migliorare la qualità del piano, piuttosto che concentrarsi sulla data” di fine aprile per la presentazione, ha affermato il vicepresidente della Commissione UE.

Sulla revisione del Patto di stabilità, che riprenderà “quando la crisi sarà finita”, è “importante costruire un consenso sulla nuova direzione delle regole di bilancio”, ha detto invece Dombrovskis rispondendo a chi gli chiedeva se condividesse le parole di Draghi sulle vecchie regole che non torneranno. Dombrovskis ha ricordato che nella revisione, partita prima della pandemia e poi congelata, si punterà a semplificare i parametri non osservabili, come il deficit strutturale, e ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Inoltre le regole dovranno essere anticicliche ed “assicurare il sostegno alla ripresa”.