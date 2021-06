UE dà via libera al primo PNRR: è quello del Portogallo

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea ha dato il via libera al primo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello del Portogallo, che prevede 13,9 miliardi di sovvenzioni e 2,7 miliardi di prestiti. L’annuncio dell’approvazione del Piano, piccolissimo rispetto a quello italiano, è stata data dalla Presidente Ursula von der Leyen, in conferenza stampa assieme al Premier portoghese Pedro Costa. La Presidente della UE ha parlato di una “pietra miliare”, definendo il PNRR “il più grande piano di ripresa della storia” europea.

E’ partito oggi con la visita in Spagna e Portogallo il suo tour europeo. Un viaggio – Covid Pass rigorosamente alla mano – che porterà la numero uno di Bruxelles in tutti i Paesi che hanno presentato il PNRR, per portare di persona la notizia della valutazione positiva della Commissione e per visitare i progetti finanziati con le risorse europee che puntano alla transizione energetica o digitale.

Ieri, il debutto della UE sul mercato cn il primo Bond da 20 miliardi di euro, che servirà a finanziare il Recovery Fund Facility.

Dopo la Penisola iberica, von der Leyen partirà alla volta di Atene, in Grecia, dove incontrerà il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Sarà poi il turno della Danimarca, con l’incontro a Copenhagen del Premier Mette Frederiksen, al fianco della Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Il mini tour si fermerà questa settimana con la visita in Lussemburgo, dove la Presidente della UE sarà ricevuta da Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo e poi dal Primo Ministro, Xavier Bettel.

In Italia, von der Leyen arriverà il 23 giugno per dare la notizia del via libera al PNRR tricolore.