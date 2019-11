UE approva bilancio 2020: risorse ripartire fra le priorità

editato in: da

(Teleborsa) – Trovato l’accordo in UE sul bilancio 2020. La Commissione europea, assieme al Parlamento ed al Consiglio hanno approvato il budget per l’anno venturo, che ripartisce le risorse fra le priorità dell’agenda economico-politica: cambiamento climatico, lavoro giovani, sicurezza e misure per la solidarietà.

Il bilancio di fine anno – ricorda la Commissione con una nota – preparerà la transizione al prossimo ciclo di bilancio, in quanto sarà il settimo e l’ultimo nel quadro dell’attuale ciclo di bilancio di lungo periodo 2014-2020″. Il bilancio 2020 è stato quantificato in 168,69 miliardi di euro in termini di impegni (risorse che possono essere concordate nei contratti in un dato anno) e 163,57 miliardi di euro in crediti di pagamento (denaro che sarà erogato).

Gunther Oettinger, commissario europeo per il Bilancio e le Risorse umane, ricordando che questo “è un bilancio in continuità” con il piano Juncker, ha affermato che “concentrerà le risorse sulle esigenze: contribuirà a creare posti di lavoro, ad affrontare i cambiamenti climatici e far leva sugli investimenti in tutta Europa. Investirà nei giovani e nel rendere l’Europa più sicura”.

“Tutte queste priorità – ha sottolineato – si riflettono anche nella proposta della Commissione per il prossimo Bilancio di lungo periodo dell’UE. Ora dovremmo concentrarci sull’adozione tempestiva del successivo bilancio di lungo termine in modo da poter offrire certezza e stabilità ai nostri beneficiari e continuare a creare un valore aggiunto europeo per tutti “.

Guardando nel dettaglio il bilancio 2020, le risorse sono state così suddivise: il 21% del budget complessivo andrà a misure per affrontare il cambiamento climatico (circa 589,6 milioni di euro); circa metà dei fondi per la competitività (circa 83,93 miliardi di euro) e più in particolare 58,65 miliardi sono destinati a sostenere la crescita e l’occupazione e ridurre le differenze fra Stati membri; 1,2 miliardi andranno a finanziare il sistema di navigazione satellitare Galileo; 255 milioni all’industria europea della difesa; 2,8 miliardi sono stanziati per l’istruzione e il programma Erasmus+; 58,12 miliardi all’agricoltura; 2,36 miliardi alle voci sicurezza e flussi migratori.

(Foto: Sébastien Bertrand CC BY 2.0)