UDIR, predisposta un’istanza per i soci

(Teleborsa) – Un punto importante, quello di UDIR, riguardante la mancata chiarezza riguardante il titolo di coordinatore del consiglio di classe. Dopo consulenze o suggerimenti errati, arriva subito il comunicato del sindacato che riteneva fin da subito non valutabile il titolo di coordinatore del consiglio di classe, così come precisato durante la Scuola Estiva a Tivoli dello scorso weekend.

Il sindacato, in auto-tutela, ha invitato chi fosse stato indotto in errore a chiedere di rettificare il proprio punteggio dopo la pubblicazione da parte del MIUR dell’elenco di valutazione titoli dei candidati. Inoltre, è stata predisposta un’istanza per i soci di regolarizzazione delle dichiarazioni dei titoli. Importante la dichiarazione del Presidente Marcello Pacifico, che rassicura i vincitori affermando che “le attenzioni del sindacato sono dirette a vigilare sulla corretta esecuzione della procedura concorsuale”.