Udir, Pacifico promuove Tivoli: “Aiutiamo i dirigenti scolastici...

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a parlare Marcello Pacifico, presidente dell’UDIR, in merito ai prossimi insediamenti di oltre 3000 vincitori dei concorsi da dirigente scolastico. I futuri presidi, prenderanno servizio dai primi di settembre nelle varie strutture scolastiche, e UDIR è pronta ad aiutarli in modo importante.

Il presidente di UDIR si è detto “sicuro che i dirigenti saranno pronti, abbiamo più di 900 sedi di presidenza e uno su 3 dovrà da subito fare il Preside. Il primo mese – continua Pacifico – è quello più importante di tutti, essenziale, perchè si elabora il piano dell’offerta formativa, si aggiorna il piano triennale, in base a quando è stato adottato e si vanno a fare provvedimenti riguardo il personale docente, l’adozione degli organici, ma anche la proposizione o l’approvazione di nuovi progetti, oltre le relazioni sindacali”.

“UDIR e Eurosofia – continua – pensano che sia fondamentale, per questi nuovi dirigenti, formarsi non solo sulle prove del concorso superate con merito, ma anche su ciò che è necessario fare nei primi giorni di scuola. Per questo, dal 12 al 14 luglio, in quel di Tivoli, abbiamo proposto una scuola gratuita che possa poter approfondire gli argomenti di cui si necessita per poter iniziare questa nuova esperienza, anche con tanti dirigenti scolastici come tutor e la presenza di Rosario Giannileone, ex provveditore”.

Focus finale sul ricorso, che UDIR e il suo studio legale ritengono “legittima, rispettosa di tutto quello che ha portato alla valutazione del merito tranne i casi specifici, che saranno soggetti a provvedimenti singoli. Importante, quindi scriversi e prepararsi non solo ai concorsi, ma anche a questa nuova esperienza e, inoltre, dotarsi di tutti strumenti come l’assicurazione del servizio, che UDIR propone per poter affrontare l’anno scolastico, nel ruolo di dirigente, nel migliore dei modi possibili”.