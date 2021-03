UCBM, a Ministro Lamorgese premio “Sine Cura”

editato in: da

(Teleborsa) – Assegnato ieri, giovedì 11 marzo, al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il Premio “Sine Cura” nell’ambito della giornata di apertura del Master in Homeland Security dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, al via per la sua XIII edizione. A premiarla il prof. Roberto Setola, direttore scientifico del master.

Il Premio, giunto alla quarta edizione, viene conferito per i meriti conseguiti nel campo della sicurezza e dell’intelligence. Accanto al Ministro Lamorgese, nel corso dell’evento è stato consegnato anche il premio per l’edizione 2020 (rinviato a causa della pandemia) ad Andrea Chittaro, Responsabile Security di Snam e Presidente Aipsa.

“I premi che abbiamo consegnato – ha sottolineato Setola – ben rappresentano l’approccio dell’Università Campus Bio-Medico a portare formazione e ricerca d’avanguardia nella collaborazione con aziende private e del settore pubblico per costruire la crescita di questo settore nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra safety e security”.

L’espressione sine cura, in latino “senza preoccupazione”, viene spiegato, “indicava quelle attività di cui un cittadino non doveva occuparsi perché delegate ad altri, ed è all’origine del termine sicurezza: chi opera in questi ambiti possiede le competenze necessarie a garantire il regolare svolgimento della vita associata, provvedere alla prevenzione dei rischi, fornire un tempestivo intervento in caso di emergenze”.