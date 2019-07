UCapital24 prossima alla quotazione sull’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Sembra essere ormai prossima la quotazione di UCapital24 sul mercato AIM Italia.

Sarebbe infatti già iniziato lo scorso 5 luglio il roadshow della startup fintech presso gli investitori istituzionali. Questo ha preso il via con l’obiettivo di collocare in IPO il 10% del capitale della società e trovare i fondi necessari a sviluppare una piattaforma di social trading, dedicata agli investitori e ai trader attivi sui mercati finanziari internazionali, che unisca al suo interno, in una forma più evoluta di quella presente sul mercato attualmente, sia strumenti operativi sia quelli social.

Il social trading è una forma di investimento 4.0 che dà la possibilità agli investitori, di analizzare il comportamento di trading dei loro colleghi e degli esperti di trading, seguendone le strategie di investimento. La versione beta della sua piattaforma web, UCapital24 l’ha lanciata lo scorso gennaio con l’intento di arricchirne l’utilizzo entro la fine anno, grazie alla presentazione dell’app mobile e dei suoi multasset platform e advisory tool, oltre all’integrazione delle API con i broker e a inserire le sezioni Roboadvisor e Trading System.

A fine maggio la piattaforma superava i 45 mila utilizzatori registrati. Dato l’attuale tasso di crescita esponenziale, il piano industriale prevede che a fine 2020 gli utilizzatori saranno oltre 700 mila.

L’iPO della startup sarà, nel dettaglio una OPS, ovvero un‘offerta offerta di pubblica sottoscrizione, con un aumento di capitale complessivo complessivo tra i 3 e i 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni proverranno dalla conversione di crediti e il resto in contanti.

Ai nuovi azionisti sarà assegnato un warrant ogni nuova azione, di cui il 50% verranno assegnati in IPO, mentre l’altro 50% sarà consegnato dopo il periodo di fedeltà stabilito in sei mesi. Inoltre, ogni 2 warrant, si avrà diritto all’acquisto di una azione e sono previsti tre periodi di esercizio.