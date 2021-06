UCapital24, assemblea approva aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di UCapital24, social network economico quotato su AIM Italia, ha approvato l’aumento di capitale (proposto dal CdA l’11 maggio 2021) da offrire in opzione ai soci fino a un ammontare massimo complessivo di 800 mila euro, comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime 634.920 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

L’aumento di capitale ha l’obiettivo di consentire alla società di ottenere tutte le risorse necessarie per garantire continuità operativa. L’azionista UCapital Ltd. ha comunicato il suo impegno irrevocabile da parte dell’azionista di maggioranza a sottoscrivere integralmente la quota in opzione e l’eventuale inoptato fino all’ammontare di 800 mila euro. L’assemblea degli azionisti ha inoltre approvato l’emissione di ulteriori nuovi 634.920 Warrant denominati “Warrant UCapital 2019-2022” nel rapporto di 1 warrant ogni 1 nuova azione sottoscritta.



L’assemblea, in seguito alle dimissioni del consigliere Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, ha provveduto all’integrazione del CdA nominando due nuovi consiglieri: Raffella Bravin, già cooptata dal 24 maggio 2021, e Erika Gabrielli, candidato proposto dal socio UCapital Ltd. I consiglieri nominati resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.