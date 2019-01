UBS, utili più che quadruplicati nel 2018 ma non soddisfa le aspettative

editato in: da

(Teleborsa) – Deludono le attese i risultati del colosso svizzero UBS, benché la banca d’affari abbia chiuso il 2018 con utili più che quadruplicati per 4,9 miliardi di dollari (nel 2017 erano di 969 milioni). Il risultato però beneficia del taglio delle imposte deciso da Trump in USA, mentre al netto di questo effetto l’utile è cresciuto del 25%.

Sulla base del risultato, il Board ha incrementato dell’8% il dividendo ed ha annunciato un piano di buyback sino a 1 miliardo per il 2019.

A deludere gli investitori sono stati soprattutto i risultati dell’ultimo trimestre del 2018, che hanno scontato la volatilità e l’incertezza dei mercati e l’andamento fiacco del segmento wealth management (gestione patrimoni). Così, UBS ha chiuso il quarto trimestre con un utile di 696 milioni di dollari, che si confronta con una perdita di 2,42 miliardi dell’anno precedente, ma risulta inferiore ai 729 milioni attesi dagli analisti.

Il CEO di UBS, Sergio Ermotti, ha comunque sottolineato “abbiamo visto una stabilizzazione dei mercati all’inizio del 2019, ci focalizzeremo sull’efficienza e gli investimenti per la crescita, per centrare i nostri target e creare valore per gli azionisti nel lungo termine”.