UBS chiude il trimestre in rosso

(Teleborsa) – Ultimo trimestre negativo del 2017 per UBS. La banca svizzera ha archiviato il periodo con una perdita netta di 2,2 miliardi di franchi svizzeri a fronte dell’utile netto di 636 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Pesa una svalutazione di 2,9 miliardi di franchi per effetto della riforma fiscale statunitense. L’utile pre-tasse mostra un rialzo del 34% a 997 miliardi di franchi svizzeri. Le attese del mercato erano per una perdita netta di 2,15 miliardi e un utile pre-tasse di 889 milioni.

Il board della banca proporrà un aumento del dividendo per il 2017 a 0,65 franchi per azione dai 0,60 del 2016.

Le azioni dell’istituto di credito stanno registrando un decremento del 2,46% sulla piazza di Zurigo.