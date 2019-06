UBI Top Private mette al centro le esigenze del cliente

editato in: da

(Teleborsa) – A due anni dalla sua nascita nel 2017, UBI Top Private, divisione di UBI Banca nata in seguito all’operazione Banca Unica e specializzata nel Private Banking e Family Business Advisory, fa un bilancio della sua attività, alla presenza Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca, Frederik Geertman, Chief Commerial Officer, Elvio Sonnino, Chief Operating Officer, Riccardo Barbarini, Responsabile UBI Top Private e Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato di UBI Pramerica.

La consueta convention annuale “Top Private Vision”, a Palazzo Mezzanotte, sede di borsa Italia, diventa così un’occasione per condividere strategie e obiettivi di crescita con 500 invitati, fra Private Relationship Manager e prime linee della Banca

UBI Top Private è oggi uno dei principali operatori nel mercato del Private Banking in Italia, con asset in gestione per circa 36 miliardi di euro, operativa in tutta Italia con 27 Centri Private, presenti su tutto il territorio nazionale, e conta su una rete di oltre 300 Private Relationship Manager in grado di offrire un servizio di consulenza globale seguendo per i propri Clienti, molto spesso imprenditori, anche aspetti extra finanziari quali l’asset protection e il passaggio generazionale.

“I clienti con esigenze di tipo ‘corporate’ sono da sempre al centro dell’attenzione delle nostre attività: in Italia siamo stati tra i primi ad intercettare e rispondere a bisogni specifici di famiglie imprenditoriali e aziende familiari”, ha ricordato Riccardo Barbarini, Responsabile UBI Top Private, ponendo l’accento sull’expertise nell’individuare “soluzioni personalizzate” per la protezione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio famigliare e aziendale e di “soluzioni innovative” a fabbisogni sempre più sofisticati della clientela.

L’offerta di UBI Top Private si declina in servizi di Consulenza Evoluta Private e servizi di Family Business Advisory. La prima si indirizza alle aziende e fa perno anche sull’impiego di una piattaforma tecnologica che permette di monitorare costantemente il livello di rischio. Il servizio di Family Business Advisory fornisce soluzioni che consentono di soddisfare in modo integrato le complesse esigenze inerenti l’organizzazione, la gestione e la protezione del patrimonio familiare (finanziario, immobiliare e aziendale), la pianificazione successoria, la tutela della qualità della vita delle persone anziane (self caring), dei minori o delle persone con disabilità.