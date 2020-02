UBI nominerà advisor per valutare offerta Intesa e alternative

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi stamattina in via straordinaria, per valutare la proposta d’acquisto lanciata ieri da Intesa Sanpaolo, “ha visionato la comunicazione relativa all’offerta”.

Il Consiglio ha anche “conferito delega al Consigliere Delegato, d’intesa con il presidente e sentito il vice presidente, di nominare gli advisor finanziari e legali che assisteranno il gruppo nello svolgimento delle attività di valutazione delle informazioni finora rese pubbliche, del documento di offerta una volta disponibile, con le alternative possibili“.

“L’offerta di Intesa è sorprendente, credo che abbia sorpreso tutti”, aveva intanto commentato il consigliere Ferruccio Dardanello, al termine del CdA.

Intanto, gli analisti di DBRS Morningstar hanno giudicato l’operazione “ampiamente positiva” ed hanno indicato che allineeranno i rating di UBI a quelli di Intesa in caso di esito positivo dell’operazione. Il giudizio sul nuovo Gruppo nato da questa unione è complesisvamente positivo perché “rafforzerà ulteriormente la già forte posizione della banca in Italia, aumentando le sue dimensioni e quote di mercato in termini di prestiti e depositi”.