(Teleborsa) – L’agenzia di rating Moody’s ha posto in revisione per “possibile upgrade” tutti i principali rating a lungo termine di UBI Banca. Lo rende noto l’agenzia di rating in una nota.

Intesa Sanpaolo ha lanciato a sorpresa nei giorni scorsi un’offerta pubblica di scambio su UBI Banca, respinta però al mittente dai soci di riferimento delll’Istituto rappresentativi del 17,8% del capitale che l’hanno bollata come “ostile e inaccettabile”.