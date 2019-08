UBI, Massiah: “Semestre positivo, stato patrimoniale molto solido”

editato in: da

(Teleborsa) – “È un semestre particolarmente positivo perché nell’ambito dello stato patrimoniale il Common Equity Tier 1 risale al 12 per cento. E’ un livello che, diciamo così, ci fa entrare nell’ambito delle banche particolarmente solide ed è un livello ottenuto nonostante che siano stati, come dire, applicati tutta una serie di parametri di aggiornamento dei nostri modelli avanzati”. Così il Consigliere Delegato di UBI, Victor Massiah, commentando il risultati del primo semestre 2019. Allo stesso tempo – spiega il top manager – gli indicatori sia di liquidità che di durata nel tempo del nostro equilibrio strutturale tra impieghi e raccolta “stanno molto bene”, nonostante che inizi il periodo di rientro del TLTRO: “cosa voglio dire con questo?” Che sostanzialmente circa dieci miliardi su dodici e mezzo che abbiamo preso sono computati al 50 per cento”. Dal lato della redditività – continua Massiah – la gestione operativa sale del 3,3% in un contesto particolarmente reso complesso da tassi estremamente bassi. “Abbiamo allo stesso tempo venduto delle componenti di credito non performante che facevano riferimento al leasing e alla factor, nonostante queste vendite, come abbiamo visto e l’impatto sul reddito di queste vendite, abbiamo di nuovo uno stato patrimoniale molto solido, un CET1 che sale e un margine di interesse molto stabile semestre su semestre, nonostante che la dimensione degli impieghi sia significativamente diminuita e allo stesso tempo il costo del funding istituzionale sia aumentato. Questo è stato permesso da una tenuta eccellente della forbice commerciale che ha, come dire, dato conferma che la nostra strategia di riprezzamento è stata particolarmente efficace. In termini di commissioni – e concludo con questo – abbiamo avuto un trimestre, l’ultimo, che è il nuovo record assoluto, non ci sono mai stati un livello di commissioni così alto nella storia della banca, quindi complessivamente una buona performance. Non ho parlato dei costi perché chi gestisce i costi continua a dare performance eccellenti, abbiamo un meno 2,6% di ulteriore decrescita che oltretutto è fatto con un effettivo meno quattro per quanto riguarda i costi che non considerano gli investimenti in tecnologia e una crescita importante in investimenti in tecnologia quindi complessivamente la banca è riuscita ad abbattere i costi investendo ancora di più in tecnologia quindi una gestione particolarmente sana”.

Diciamo che “questa cessione ci porta a un pro-forma che è attorno al 9,2% di gros NPE e un Texas Ratio che è intorno al 70%, sono numeri di ritorno alla normalità pre-crisi. Il percorso – aggiunge * non è completato ma nel piano industriale che stiamo mettendo in piedi in questo periodo con tutto il management stiamo evidentemente pensando a tutte le soluzioni che ci portino a uno stato di NPE Ratio e Texas Ratio comparabile con le banche europee”.