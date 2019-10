UBI insieme a Sace Simest per attività recupero crediti

editato in: da

(Teleborsa) – Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP e UBI Banca, hanno finalizzato un importante accordo di collaborazione con l’obiettivo di supportare le imprese clienti della banca nell’attività di recupero crediti sui mercati internazionali.

Le aziende clienti di UBI Banca, grazie all’intesa, potranno affidarsi ai professionisti Sace Simest e a un network di 200 corrispondenti e negoziatori locali, diffusi in tutto il mondo, che lavoreranno sulla base di un tariffario strutturato a success fee e gestiranno le diverse fasi dell’attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero dei crediti, dalla negoziazione di accordi di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria di corporate e banche, al repossession e remarketing di forniture garantite all’estero.

“Le imprese che decidono di espandersi nei mercati esteri hanno bisogno di partner, anche finanziari, con cui costruire una solida alleanza per la crescita”, afferma Frederik Geertman, Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer di UBI Banca. “L’accordo con Sace Simest punta ad ampliare ulteriormente la gamma di servizi che il Gruppo UBI offre alle aziende impegnate nei processi di internazionalizzazione, supportandole anche in contesti regolamentari diversi e complessi che possono rallentare i piani di sviluppo”.

“Sace Simest ha una un’esperienza consolidata e una profonda conoscenza dei mercati emergenti extraeuropei, spesso caratterizzati da un quadro normativo complesso che rende complicato il recupero di un credito, soprattutto da parte di una PMI che non è strutturata per tali attività. Per questo è fondamentale affidarsi a un partner come SACE SRV, in grado di intervenire in maniera rapida ed efficace anche nelle situazioni più complesse”, ha dichiarato Valerio Ranciaro, Direttore Generale di SACE SRV, società del Polo specializzata in servizi di recupero crediti e gestione del patrimonio informativo.

