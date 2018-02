UBI, completata migrazione Banca Teatina su sistema informativo del gruppo

(Teleborsa) – UBI Banca comunica che – a seguito dell’avvenuta l’iscrizione, in data 22 febbraio 2018, presso i competenti Registri delle Imprese, dell’atto di fusione per incorporazione in UBI di Banca Teatina, stipulato in data 20 febbraio 2018 – è stata completata con successo la migrazione della stessa Banca sul sistema informativo di Gruppo, garantendo, sin dal primo giorno, la piena operatività di tutte le filiali migrate, senza alcun disagio di rilievo per la clientela.

La migrazione ha coinvolto 58 filiali e punti operativi, 682.166 anagrafiche di clientela, 73.395 conti correnti, 30.762 depositi titoli, e ha richiesto l’impegno di circa 1.100 dipendenti nella fase preparatoria e post migrazione.

L’operazione conclude il processo di riconfigurazione del Gruppo, iniziato nel Novembre 2016 con l’avvio dell’integrazione delle 7 Banche Rete di UBI Banca – conclusosi con 4 mesi di anticipo nel febbraio 2017 – e proseguito con la rapida integrazione delle 3 Banche acquisite a Maggio 2017 – conclusasi in data odierna.