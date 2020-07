UBI Banca: venerdì CdA su aggiornamento piano industriale

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca informa che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’Aggiornamento del Piano Industriale 2022 si riunirà domani, 3 luglio 2020.

E’ perciò previsto che, a partire dalle ore 15.00 dello stesso giorno, si tenga una presentazione dell’Aggiornamento del Piano Industriale 2022 alla presenza di Letizia Moratti (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Victor Massiah (Consigliere Delegato), che sarà seguita da una sessione di Q&A dedicata ad analisti e investitori, e da una Conferenza Stampa.

Dal momento che in pari data il Consiglio di Amministrazione esaminerà e pubblicherà il “comunicato dell’emittente”, ai sensi dell’art. 103 del Testo Unico della Finanza, in relazione all’offerta pubblica di scambio totalitaria volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo con comunicato del 17 febbraio 2020 e successivamente promossa mediante pubblicazione di documento d’offerta in data 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 102 del Testo Unico della Finanzia, sulla totalità delle azioni UBI Banca, i rappresentanti di UBI Banca risponderanno a domande sul “comunicato dell’emittente” in conformità ai principi previsti dalla normativa applicabile.

