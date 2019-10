UBI Banca, presentata nuova veste del Triennale Milano Teatro

editato in: da

(Teleborsa) – Il rinnovamento del Triennale Milano Teatro è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, UBI Banca, Fondazione UBI Banca Popolare Commercio e Industria, e il supporto di FederlegnoArredo.

Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia, Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano, Letizia Moratti, Presidente UBI Banca, Severino Salvemini, Presidente Triennale Milano Teatro, Umberto Angelini, Direttore Artistico Triennale Milano Teatro, Livio Strazzera, Presidente Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria onlus, Stefano Bordone, Vice Presidente Vicario FederlegnoArredo, Stefano Cattoi, Dirigente Settore Foreste Magnifica Comunità di Fiemme, hanno presentato la nuova veste del Triennale Milano Teatro.

I lavori sul Teatro nascono dall’esigenza di rendere lo spazio non solo sempre più attrattivo, accogliente e confortevole per gli spettatori, ma anche più funzionale e rispondente alle diverse necessità tecniche.

La vicinanza a progetti culturali e a tutela del patrimonio artistico è parte integrante dell’azione di UBI Banca a favore del Paese e in particolare dei territori di maggiore presenza dell’istituto. A tal fine il Gruppo sostiene con continuità numerose iniziative principalmente attraverso erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Si inserisce in tale contesto l’impegno di UBI Banca al fianco di Triennale Milano Teatro, con una partnership che, iniziata in occasione del lavori di rinnovamento della struttura presentati oggi, proseguirà per i prossimi quattro anni. UBI Banca ha scelto Triennale perché, oltre ad essere uno dei simboli di Milano più distintivi e autorevoli, è anche una delle sue istituzioni più riconosciute e apprezzate nel mondo e interpreta al massimo livello lo spirito di questa città.