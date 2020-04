UBI Banca, Pramerica SGR rinnova Cda

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea dei soci di Pramerica SGR – società di gestione del risparmio controllata da UBI Banca con un patrimonio gestito di oltre 65 miliardi di Euro (al 31/12/2019), settimo operatore del mercato dell’asset management in Italia con una quota di mercato di quasi il 3% – ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, affidando a Massimo Capuano la carica di presidente.

Dopo un’esperienza pluriennale in IBM, in Ranx Xerox e in McKinsey & Company come senior partner, Capuano – si legge in una nota diffusa dalla Società – è stato per 12 anni amministratore delegato di Borsa Italiana. Successivamente ad di Centrobanca e poi presidente di IW Bank e dal 2016 presidente della Coima Res SIIQ. È oggi anche consigliere di amministrazione di Humanitas S.p.A. e membro dell’advisory board di Save the Children. A livello internazionale, ha operato in vari organismi, tra i quali la Federazione Mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo in entrambe il ruolo di presidente.

Profondo conoscitore delle tematiche di governance – continua la nota – è stato promotore di due versioni del Codice di Autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del Comitato di Corporate Governance. Capuano subentra a Sergio Paci, professore emerito dell’Università Bocconi, che ha portato a conclusione il suo secondo mandato come presidente.

Nel Cda di Pramerica SGR è stato inoltre nominato nuovo consigliere, Mario Cuccia. Ex McKinsey, Cuccia ha ricoperto ruoli ai vertici di primarie società nel settore dei servizi finanziari: è stato direttore generale di Banca Fideuram, direttore generale di Allianz S.p.A. e presidente e ad di Allianz Bank.

I componenti del nuovo CdA di Pramerica SGR sono: Massimo Capuano, Andrea Ghidoni, Glenwyn Baptist, Mario Cuccia, Rossella Leidi, Luigi Migliavacca, Christopher Sciglitano, Marcella Sivilotti, Giovanni Zanoni.